Vernetzung im Mittelpunkt beim „Unternehmertreff am Kumma“

Der Wirtschaftsbund-Einladung von Franz Kopf, Gerd Hölzl und Wolfgang Marte folgten knapp 100 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der ganzen Kummenbergregion. Direktor-Stv. Jürgen Kessler begrüßte neben den Bürgermeistern Christian Loacker und Fritz Maierhofer auch Kommerzialrat Hermann Metzler.

Stellenwert der Führung

Kommerzialrat Manfred Brandl stellte den „Stellenwert der Führung – einem, wenn nicht sogar dem wichtigsten Erfolgsfaktor eines Unternehmens“ in den Mittelpunkt seines Referats. Auf was es eigentlich wirklich ankommt, verdeutlichte er in seinem Vortrag anhand praktischer Beispiele aus seinem eigenen Unternehmen, der Liebherr MCCtex GmbH und Liebherr Werk Nenzing GmbH. „Führungs-Leidenschaft, Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein, Vorbildbewusstsein gehören in gleichem Maße dazu, wie Beharrlichkeit und soziale Kompetenz“, umschrieb Brandl die wesentlichen Faktoren für erfolgreiche Führung.

Wirtschaftsbund bündelt die Kräfte

Die Wirtschaftsbund-Ortsgruppen „amKumma“ bündeln seit einiger Zeit ihre Kräfte und machen verstärkt gemeinsame Sache in der Region. Der Wirtschaftsbund „amKumma“ will die Unternehmer stärker vernetzen und die Wirtschaftsinteressen über die Gemeindegrenzen hinweg regional vertreten. Der Wirtschaftsbund versteht sich als übergreifende Interessensplattform, als lösungsorientiertes Netzwerk sowie beratende Servicestelle.

Networking beim Unternehmertreff

