Vermutlich sechster Überfall in Grazer Raub-Serie

Zum vermutlich sechsten Überfall in Serie ist es Donnerstagnachmittag in Graz in der Herbersteingasse gekommen: Eine Nachbarin fand eine 84-Jährige im Stiegenhaus am Boden liegend. Die Frau war stark benommen und gab an, dass ihre Geldbörse verschwunden ist. Das Opfer wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in das UKH Graz gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit.