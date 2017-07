Vermisster Radfahrer in Krems tot gefunden

Die Polizei geht von keinem Unfall aus - © APA

Ein Radfahrer ist am Samstag nach einer Suchaktion in Krems tot gefunden worden. Seine Frau hatte die Polizei verständigt, weil der 73-Jährige nicht nach Hause gekommen war. Eine medizinische Ursache dürfte zum Tod geführt haben, teilte die NÖ Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Eine Frau, die am Samstag aus dem Kremsfluss gezogen und reanimiert wurde, befinde sich in kritischem Zustand.