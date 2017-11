Vermisster 42-Jähriger in Salzburg tot in Bachbett gefunden

Ein seit Dienstagnachmittag in Salzburg vermisster Mann ist am Mittwoch im Gemeindegebiet von St. Koloman tot von einer Suchmannschaft aufgefunden worden. Der 42-jährige Tennengauer war gestern von seiner Frau als abgängig gemeldet worden, weil er nicht wie angekündigt zum Mittagessen nach Hause gekommen ist.

Weil der Mann weder in der Arbeit noch am Telefon erreicht werden konnte, wurde schließlich eine Handypeilung durchgeführt. “Der Pkw des Vermissten konnte dadurch auf der Tauglboden-Straße gefunden werden”, sagte Polizeisprecherin Eva Wenzl zur APA. Das Handy des Mannes lag im abgesperrten Fahrzeug. Vom Parkplatz führt ein Steig in die steile und bewaldete Schlucht. “Das extrem steile Gelände ist derzeit wegen Schnee und Schneeresten sehr rutschig”, berichtete Wenzl. Die Suchmannschaften stießen zwar auf Trittspuren des Mannes, diese verloren sich später aber wieder.