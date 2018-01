Vermeintlichem Vergewaltiger Wodkaflasche auf den Kopf geschlagen

Ein 30-jähriger Afghane wurde Opfer der Selbstjustiz eines 16-Jährigen. Der Teenager wurde jetzt verurteilt.

Am Landesgericht Feldkirch wurde ein 16-jähriger Dornbirner wegen schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Haftstrafe von vier Monaten plus 1200 Euro unbedingter Geldstrafe verurteilt. Der junge Mann hatte einem afghanischen Asylwerber mit einer Wodkaflasche auf den Kopf geschlagen.

„Ich wollte ihn schwer verletzen. Diese Asylanten kommen zu uns und machen was sie wollen“, gab er vor der Polizei an. Als er gefragt wird, wie heftig er zuschlug, gibt er sich selbst auf einer Skala von eins bis zehn die Zehn.

In Obhut

Im Prozess entschuldigt sich der junge Mann. Er sei damals so wütend gewesen, dass er bei den Aussagen vor der Polizei noch so in Fahrt war, dass er einen entsprechend gewaltbereiten Eindruck machte. Nun ist der Junge in der Obhut eines Bewährungshelfers.