Vermehrt Wildwechsel in Vorarlberg: Jäger mahnen zur Vorsicht

Vorarlbergs Jäger appellieren wegen der Brunftzeit der Rehe an die Autofahrer im Ländle zu erhöhter Vorsicht. In der zeit bis etwa Mtte August verhalte sich das Wild besonders kopflos und überquere häufiger Straßen, so Bezirksjägermeister Martin Rhomberg gegenüber dem “ORF Vorarlberg”. Auch wenn ein Reh bereits die Straße gequert hat, solle man weiter wachsam sein, denn oft folge kurz darauf ein ganzes Rudel.

Angefahrene Tiere melden

In entsprechenden gebieten sollten Autofahrer deshalb besonders wachsam sein, so die Mahnung der Jägerschaft. Angefahrene Tiere sind bei der Polizei zu melden. Wer einfach weiterfährt riskiert eine Anzeige wegen Fahrerflucht. Jedes Jahr werde etwa 77.000 Wildtiere auf Österreichs Straßen getötet.

(red)