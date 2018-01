Vermehrt Noroviren-Erkrankungen in Vorarlberg: Das muss man wissen

Seit Ende der Adventszeit gibt es auffallend viele Erkrankungen aufgrund von Noroviren in Vorarlberg. Eigentlich sind diese vor allem im Herbst und Frühjahr aktiv. Wir haben Tipps, wie sie verschont bleiben.

Seit Ende der Adventszeit beobachten die Krankenhäuser ein gehäuftes Vorkommen von Noroviren in Vorarlberg. Die Diagnosestellung erfolgt über Stuhlproben, die an das Institut für Pathologie geschickt werden. Oberärztin Gabriele Hartmann, Mikrobiologin am Institut für Pathologie am LKH Feldkirch sowie Leiterin des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektionsvorsorge, erklärt womit man es zu tun hat und gibt Tipps zur Vorsorge: