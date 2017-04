Verlust im Winterquartal bei AUA diesmal wieder höher

Für das Gesamtjahr ist die AUA aber optimistisch - © APA (Jäger)

In den Wintermonaten fliegen Airlines meist Verluste ein. So auch die AUA (Austrian Airlines). Bei der österreichischen Lufthansa-Tochter war im ersten Quartal 2017 der Betriebsverlust (EBIT bereinigt um Bewertungsgewinne, vor Zinsen und Steuern) mit 59 Mio. Euro aber fast doppelt so hoch wie im ersten Quartal vor einem Jahr.