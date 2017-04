Verlust bei RLB NÖ-Wien – Jobabbau wird fortgesetzt

Im Jahr davor hatte es einen Gewinn von 65,4 Mio. Euro gegeben. In einer Pressekonferenz erläuterte der Vorstand am Vormittag die Zahlen und ein laufendes Einsparprogramm. Im digitalen Zeitalter brauche man einen sehr schlanken und agilen Betrieb, hieß es. Seit 2012 wurde der Personalstand in der Bank schon um fast 20 Prozent reduziert. Diesen Weg gehe man kontinuierlich weiter.

Ziel sei es jetzt, 2018 auf unter 1.000 Mitarbeiter zu kommen. Zur Zeit sind es 1.100. Zuletzt wurde auch bei Abteilungen gestrafft. Das betreffe dort auch einige Führungskräfte, die zum Teil woanders im Konzern in ihrem Fachgebiet weiter arbeiten könnten.

