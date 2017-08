Verliert Altach Topspieler? Rapid-Interesse an Ngamaleu

Verliert SCR Altach Moumi Ngamaleu? SK Rapid Wien bekundet jedenfalls offiziell Interesse am Altacher Spieler. Die Hütteldorfer befinden sich ja auf intensiver Stürmersuche. Der Schweizer Sportchef von Rapid, Fredy Bickel, wird gegenüber dem “Kurier” konkret: “Moumi Ngamaleu ist auf jeden Fall ein Thema für uns.” Ngamaleu hat in der letzten Saison in der Liga schon groß aufgezeigt, seine starken Auftritte auf europäischer Bühne und für Kameruns Nationalteam haben für große Aufmerksamkeit gesorgt.

Konkret ist aber noch nichts, wie “laola1.at” berichtet. Er habe mit Altach noch nicht verhandelt, so Bickel – aus Respekt vor Altachs Europacup-Einsätzen. Bickel: “Sportdirektor Zellhofer hat mir in meinen ersten Monaten wertvolle Ratschläge gegeben. Dies vergesse ich nicht, aber jetzt ist es an der Zeit, einmal ein informelles Gespräch zu führen.” Laut “Kurier” ist auch Philipp Prosenik ein Thema in Altach.

Ngamaleu besitzt eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2019 laufenden Vertrag. Diese sei zwar nicht billig, für Rapid aber stemmbar.