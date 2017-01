Verletzung am Gesäß entstand nicht beim Liebesspiel

Die ihm vorgeworfenen Taten habe er aber nicht begangen, so der Angeklagte. - © APA

Wie ist am 21. Juli 2016 der von der Polizei dokumentierte blaue Fleck am Gesäß der 28-jährigen Frau entstanden? Beim Liebesspiel, behauptete der Angeklagte. Er und seine damalige Freundin hätten über Wochen hinweg so gut wie ununterbrochen Sex miteinander gehabt, gab der 30-Jährige vor Gericht zu Protokoll.