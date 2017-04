Drei Verletzte nach Gasexplosion im steirischen Gamlitz

Gegen 9.15 Uhr war es zu der Explosion in dem Gasthaus am Gamlitzer Hauptplatz gekommen. Glassplitter flogen durch die Luft, die Fenster im Erdgeschoß wurden durch die Druckwelle der Explosion zerstört.

Der Pächter sowie eine Köchin und ein Koch, die gerade mit Räumungsarbeiten beschäftigt waren, wurden verletzt. Der Wirt erlitt schwere Verbrennungen an den Beinen, seine beiden Angestellten kamen mit leichteren Verletzungen davon. Die Patienten wurden vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht und konnten bisher nicht vernommen werden.

Laut Landeskriminalamt Steiermark nahm die Explosion in der Küche ihren Ausgang. Dort wurden die Geräte mit Gas betrieben. Mit den Renovierungsarbeiten in den oberen Geschoßen dürfte die Explosion nichts zu tun gehabt haben. In den kommenden Tagen sollen der Pächter und seine Angestellten befragt werden. Erst danach dürfte die Ursache feststehen, hieß es am Donnerstagnachmittag.

Der praktische Arzt aus dem Ort hatte die Arbeiter erstversorgt. Laut Rotem Kreuz hätte mehr passieren können, denn nur weil es regnete, sei der ansonsten stark besuchte Marktplatz fast menschenleer gewesen, sagte Bezirkskommandant Klaus Steinwendter. Arbeiter, die sich ebenfalls im Gebäude sowie in einem benachbarten Gasthaus für eine Besprechung aufgehalten hatten, blieben unverletzt.

Laut LKA wurden durch die Druckwelle nicht nur die Fenster zerstört, sondern auch Innenwände beschädigt. Einsturzgefahr bestehe aber nicht. Die Küchenanlage sei vor der Explosion in Ordnung gewesen, ergaben die Ermittlungen.

