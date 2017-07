Verletzte nach Freizeitunfällen in steirischen Bergen

Rettungshubschrauber kam in Bad Mitterndorf zum Einsatz - © APA

Die sommerlichen Temperaturen haben am Wochenende zahlreiche Freizeitsportler und Wanderer in die steirischen Berge gelockt, Rettungskräfte hatten deswegen viel zu tun. Im Grazer Bergland musste eine verletzte Kletterin und bei der Skiflugschanze am Kulm ein 55-jähriger Slowake gerettet werden. Er war auf den Stufen gestürzt. Nur wenige Kilometer entfernt verunglückte ein Mountainbiker.