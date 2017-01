Verletzte nach Brand in Tirol weiter in kritischem Zustand

Das Feuer war im ersten Obergeschoß ausgebrochen - © APA

Nach einem Wohnungsbrand in Innsbruck ist der Zustand einer schwer verletzten Frau am Montag weiter kritisch gewesen. Sie werde in einer Spezialklinik in München behandelt, teilte das LKA mit. Ihre Identität ist inzwischen geklärt worden: Die 19-jährige Studentin stammt aus Deutschland und wohnte in dem Haus in der Defreggerstraße, in dem sich auch ein Studentenheim befindet.