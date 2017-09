Verletzte bei Motorradunfällen in Oberösterreich

Eine Serie an Motorradunfällen hat am Freitag in Oberösterreich mehrere Verletzte gefordert. Zwei Motorradfahrer und ein Mopedlenker wurden schwer verletzt. Zwei alkoholisierten Motorradfahren, die Unfälle verursachten, wurde der Führerschein abgenommen, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Ort im Innkreis wurde schwer verletzt, nachdem er in Reichersberg (Bezirk Ried im Innkreis) gegen einen linksabbiegenden Sattelschlepper prallte. Die Rettung brachte ihn nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Ried. Im Bezirk Freistadt wollte ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad das Auto einer 48-Jährigen überholen. Die Frau wollte zur selben Zeit das vor ihr fahrende Auto überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Biker kam von der Fahrbahn ab, stürzte gegen eine ansteigende Böschung, überschlug sich und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der 18-jährige Mann war nicht ansprechbar. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in den Med Campus III nach Linz gebracht. Ein 19-jähriger Mofalenker wurde in Kirchdorf an der Krems schwer verletzt, nachdem er beim Überqueren einer Straße den Vorrang missachtete. Es kam zur Kollision mit dem Auto eines 47-jährigen Mannes. Der Mofafahrer wurde ins mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Kirchdorf gebracht. In Mittertreffling (Bezirk Urfahr-Umgebung) verursachte ein alkoholisierter Biker einen schweren Unfall. Der 54-jährige Mann stürzte, als er im Ortsgebiet einen Pkw mit 80 Stundenkilometer überholen wollte. Das Motorrad stieß mit voller Wucht gegen die Leitschiene und wurde in zwei Teile gerissen. Der 54-Jährige sagte, er sei nicht verletzt worden und weigerte sich, mit den Sanitätern ins Krankenhaus zu fahren. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Mit 1,14 Promille Alkohol im Blut verursachte ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Kefermarkt einen Unfall und beging Fahrerflucht. Er beschleunigte sein Motorrad an einer Ampel zu stark, geriet er auf die Gegenfahrbahn, kippte um und stieß leicht mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Laut Zeugen hat der 21-jährige Mann kurz das Bewusstsein verloren. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, verließ er die Unfallstelle. Die Polizei konnte den jungen Mann anhand des Kennzeichens ausforschen und ihn zu Hause antreffen. Er erlitt leichte Schürfverletzungen. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. (APA)