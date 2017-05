Verletzte bei Explosion in Bangkoker Klinik

Bei einer Explosion in einem Krankenhaus der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind am Montag nach Medienberichten mindestens 24 Menschen leicht verletzt worden. Die Explosion ereignete sich im Krankenhaus King Mongkut in einem Aufenthaltsraum für ehemalige Soldaten, wie der Fernsehsender TNN24 berichtete.

Zur Ursache gab es zunächst keine verlässlichen Angaben. Die Behörden äußerten die Vermutung, dass die Explosion durch einen Defekt in einer Gasleitung oder eine Klimaanlage ausgelöst worden sein könnte. Am Montag jährte sich in Thailand die Machtübernahme durch die Armee zum dritten Mal. Das südostasiatische Königreich wird seit Mai 2014 von einer Militärregierung geführt. Wahlen wurden mehrfach verschoben. Als neuer Termin ist nun Ende 2018 im Gespräch. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken