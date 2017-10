Verletzte bei Brand in Gasthaus im Tennengau

Über 250 Personen mussten evakuiert werden - © APA (Webpic)

Zwei Leichtverletzte hat ein Brand in einem Gasthaus in der Nacht auf heute, Donnerstag, in Kuchl (Tennengau) gefordert. Das Feuer breitete sich ersten Informationen zufolge vom Stiegenhaus im 1. Stock aus. Feuerwehrleute, die mit schwerem Atemschutz ausrückten, weckten Hausgäste und brachten alle Bewohner in Sicherheit. Zwei Personen, die Rauchgase eingeatmet hatten, wurden ambulant versorgt.