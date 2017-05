Verletzte: Auto fuhr in Berlin Treppe zur U-Bahn hinunter

"Schwarzfahrer" in der U-Bahn-Station - © APA (dpa)

Ein Auto ist in Berlin die Treppe einer U-Bahn-Station hinabgefahren und hat dabei sechs Menschen verletzt. Die Polizei sprach am frühen Samstagmorgen von einem Unfall. Zeugen hätten dies so bestätigt. Der Fahrer des Kleinwagens wollte den Polizei-Angaben zufolge einem Radfahrer ausweichen.