Verköstigung des heurigen Puppenweines

Hohenems. Heuer gibt es beim Puppentheaterfestival Homunculus neben den obligaten Rot- und Weißweinen erstmals auch einen Rosé, der ebenfalls vom renommierten Winzerbetrieb Johann Topf aus Straß im Straßertal in Niederösterreich stammt.

Die feinen Tropfen aus Straß im östlichen Rand des niederösterreichischen Waldviertels können die Besucher des Festivals „Puppen, Pointen und Poesie“, das heuer vom 3. bis zum 11. Mai größtenteils im Löwensaal wieder mit etlichen Vorarlberg- und Österreich-Premieren über die Bühne geht, vor und nach den Vorstellungen sowie in den Pausen im Foyer des Löwensaales genießen. Homunculus-Geschäftsführer Dieter Heidegger hatte am Donnerstag vergangener Woche zur traditionellen Puppenwein-Präsentation in die Geschäftsräumlichkeiten von „Greber Hören.Sehen“ eingeladen, dessen Besitzer Wolfram Greber auch Gründungsmitglied des Vereins „Homunculus“ war.