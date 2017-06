Vier Verletzte bei Verkehrsunfall mit Reisebus in Kärnten

Der Autolenker dürfte hinter dem Lenkrad eingeschlafen sein - © APA (ÖAMTC)

Ein Verkehrsunfall mit einem Reisebus hat am Samstag auf der Südautobahn (A2) kurz vor dem Kärntner Gräberntunnel einen Schwerverletzten und drei leicht verletzte Schulkinder aus Graz gefordert. Ein Pkw-Lenker war dem Reisebus, der am Pannenstreifen hielt, aufgefahren. Die Verletzen wurden in Krankenhäuser in Klagenfurt und Wolfsberg gebracht, hieß es vonseiten der Autobahnpolizei Wolfsberg.