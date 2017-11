Verkehrsunfall in Partenen: Pkw kracht in Garage

Am Sonntagabend ereignete sich in Partenen ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger kam von der schneebedeckten Fahrbahn ab und krachte in weiterer Folge in eine Garagenmauer.

Am 12.11.2017 gegen 22:15 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem 54-jährigen Beifahrer auf der teils schneebedeckten L188 in Partenen taleinwärts in Richtung der Mautstelle der Silvretta Hochalpenstraße. Nach dem Verlassen des Tschambreutunnels kam der Lenker mit dem Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus, streifte dabei einen Kameramasten der Tunnelüberwachung und schleuderte folglich ca. 100 Meter über eine Wiese und einen angrenzenden Parkplatz. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen eine dort befindliche Garagenmauer, welche durchbrochen und der darin abgestellte PKW beschädigt wurde.

Alkotest verlief positiv