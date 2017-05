Motorradfahrer starb bei Crash mit Pkw im Murtal

Die B114 war vorübergehend gesperrt - © APA (Archiv)

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich Samstagnachmittag auf der Triebener Tauern Straße (B114) im obersteirischen Bezirk Murtal ereignet. Nach Angaben der Polizei ist ein 46 Jahre alter Niederösterreicher mit seinem Motorrad aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve gestürzt und frontal in einen entgegenkommenden Pkw geschlittert. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.