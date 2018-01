Verkehrsüberlastung Dornbirn-Nord: Ampelgeregelte Kreuzung als Alternative?

Mehrmals täglich staut es sich am Kreisverkehr Dornbirn Nord in alle Richtungen erheblich. Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser sieht deutlichen Handlungsbedarf in dieser Situation. Zusammen mit der Landesverkehrsabteilung und der Asfinag wird bereits nach einer geeigneten Lösung gesucht.

Aktuell muss sowohl im Morgen- als auch im Abendverkehr mit deutlichen Verzögerungen gerechnet werden, da es eine erhebliche Verkehrsüberlastung am Kreisverkehr Dornbirn Nord gibt. Dies soll sich laut Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser bis spätestens 2020 ändern.

Verkehrsmessung im ersten Quartal 2018 Um eine geeignete Lösung für diese Verkehrsüberlastung zu finden, arbeiten derzeit die Landesverkehrsabteilung und die Asfinag eng zusammen. Im ersten Quartal 2018 wird eine Verkehrsmessung an diesem Knotenpunkt vorgenommen. So können die aktuellen Zahlen, aber auch Prognosen für die Zukunft genau bestimmt werden. Wurden diese Zahlen erhoben, wird die Lösungsplanung intensiviert.