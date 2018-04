Verkehrsreferenten tagen im Burgenland

Themen waren die Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs, steuerliche Erleichterungen für Unternehmen bei umweltfreundlicher Mobilität und bessere Rahmenbedingungen fürs Radfahren im Kindes- und Jugendalter.

Auf der Landesverkehrsreferentenkonferenz wurde beschlossen, dem Radverkehr einen größeren Stellenwert einzuräumen und ihn entsprechend zu fördern. „Ich freue mich sehr, dass wir uns gemeinsam auf die Abhaltung eines Radgipfels einigen konnten“, so Landesrat Johannes Rauch. Der Radgipfel soll am 24. und 25. September 2018 in Salzburg stattfinden.