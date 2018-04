Verkehrslärm belastet 48.000 Vorarlberger

Der Kfz-Verkehr ist der größte Lärmerreger in Vorarlberg, macht der VCÖ anlässlich des morgigen internationalen Tages gegen Lärm aufmerksam.

Größter Lärmerreger ist Kfz-Verkehr

Eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, dass in Vorarlberg insgesamt rund 96.000 Personen über 15 Jahre durch Lärm im Wohnumfeld gestört werden. Der größte Lärmerreger ist der Kfz-Verkehr: Allein dadurch werden rund 43.000 beeinträchtigt. Damit werden durch den Lärm des Kfz-Verkehrs 14 Mal so viele Menschen belastet wie durch Bahnlärm und 28 Mal so viele wie durch Fluglärm. Der Lärm des Kfz-Verkehrs beeinträchtigt dreimal so viele Menschen wie Baustellenlärm und doppelt so viele wie laute Nachbarn.