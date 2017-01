Verkehrschaos auf Vorarlbergs Straßen

Auf Grund der Witterungsverhältnisse blieben am Montagmorgen vor allem im Oberland viele Fahrzeuge hängen. Die Folge sind Staus und Verkehrsüberlastungen.

So blieb beispielsweise bei der Autobahnauffahrt in Rankweil ein Pkw hängen. Auch in Frastanz kam ein Lkw nicht mehr weiter. Lange Staus sind die Folge.

Der Ambergtunnel in Feldkirch in Fahrtrichtung Tirol musste wegen Überlastung gesperrt werden, derzeit wird die Röhre wegen Blockabfertigung immer wieder geschlossen. Im Bereich Feldkirch gibt es derzeit kaum ein weiterkommen. Auch in Altach ist ein Lkw hängengeblieben. Es gibt dort auf der A14 einen erheblichen Rückstau. Auf der Rheintalautobahn zwischen Feldkirch und Bregenz müssen die Autofahrer rund eine halbe Stunde mehr einplanen.

Bei einem Unfall vor dem Pfändertunnel wurde ein Pkw-Lenker leicht verletzt. Er krachte gegen die Leitplanke.

Die Verbindung zwischen Warth und Lech wurde gesperrt.

Auch auf der Bödelstraße kommen die Verkehrsteilnehmer derzeit nur schwer voran. Auf der L200 im Bregenzerwald im Bereich Egg fließt der Verkehr nur sehr langsam.

