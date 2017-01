Verkehr steht bald unter Strom

Es sind gute Nachrichten zu Beginn des Jahres: Die Offensive zum Umstieg auf umweltfreundli­che Autos zeigt Früchte. Nach einer Durststrecke zeigt die Kurve bei Neuzulassungen von Elektroautos deutlich nach oben. Und das ist, so sind sich Experten einig, erst der Anfang. Das Land Vorarl­berg hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2020 gesamt 10.000 Stromer auf Vorarlbergs Stra­ßen unterwegs sind. Mitt­lerweile deutet vieles darauf hin, dass die ambitionierten Ziele auch zu schaffen sind.

Einen wesentlichen Grund für den Optimismus bieten die Automobilhersteller mit ihrer Modelloffensive. Die wichtigsten Autobauer haben für die nächsten Jahre zahl­reiche neue Elektromodelle mit Reichweiten von bis zu 500 Kilometern angekündigt. Für bestehende Modelle sind zudem Updates mit stärkeren Akkus geplant. Die Reichwei­tenproblematik, die bisher viele vom Kauf eines E-Autos abgehalten hat, soll bald Ge­schichte sein. Auch ein weite­rer Hemmschuh – die deutlich höheren Anschaffungspreise – wird mit steigenden Ver­kaufszahlen an Bedeutung verlieren. Hersteller werden ihre Elektroautos günstiger anbieten können. Bis es so weit ist, unterstützen Bun­desregierung und Autoim­porteure Käufer mit Prämien. Private Kunden erhalten ab März 4000 Euro beim Auto­kauf. In Summe stehen Mittel in der Höhe von 72 Millionen Euro zur Verfügung. 16.000 Elektroautos sollen so in den nächsten zwei Jahren zu­sätzlich auf Österreichs Stra­ßen kommen – alleine 1000 davon in Vorarlberg.

„Diese breite Initiative ermöglicht es, dass deutlich mehr Elek­troautos verkauft werden können“, gibt sich der für Elektromobilität zuständige Landesrat Erich Schwärzler (63) optimistisch. Das Land selbst werde zudem evaluie­ren, welche Ergänzungen es bei den Förderungen brau­che. Zusätzliche finanzielle Mittel könnten dazu auch auf Landesebene zur Verfügung gestellt werden. Innerhalb der Landesregie­rung herrscht beim Thema E-Mobilität jedenfalls Konsens. Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (57) spricht von der Notwendigkeit eines bun­ten Mobilitätsmixes, wobei die E-Mobilität sowohl bei Fahrrad als auch Auto eine zunehmend wichtige Rolle spiele. Entsprechend müsse man auch bei der notwendi­gen Ladeinfrastruktur aufs Tempo drücken. „Wir haben hier sicherlich einen gewis­sen Nachziehbedarf“, so der Landesrat weiter. Ambitionierte Ziele beim Ausbau der Ladeinfrastruk­tur haben die Illwerke VKW.

35 statt bisher neun Schnell­ladestationen und eine Ver­doppelung der Ladesäulen, gibt Christian Eugster (45), Leiter des Vlotte-Projekts als Ziel bis 2020 vor. „Wir wissen, dass 90 Prozent der Ladun­gen entweder zu Hause oder am Arbeitsplatz erfolgen. Die restlichen zehn Prozent fin­den an öffentlichen Plätzen statt“, erklärt der Experte. Der Fokus müsse deshalb auf den Wohnbau und auf Fir­menparkplätze gelegt wer­den. „Überall dort, wo Autos länger stehen.“ Der zweite Schwerpunkt liege im öffent­lichen Bereich. „Nicht jeder hat die Möglichkeit, zu Hause zu laden“, so Eugster weiter. Zudem müsse für eine ent­sprechende Infrastruktur in den Tourismusdestinationen gesorgt werden.

Förderungen für Ladesäulen

Für den Ausbau der Ladein­frastruktur stehen ab März auch Mittel des Bundes und der Autohändler zur Verfü­gung. Konkret gibt es für öf­fentlich zugängliche Schnell­ladestationen Förderungen in der Höhe von 10.000 Euro. Die Anschaffung und Errich­tung von privaten Ladestati­onen wird mit 200 Euro un­terstützt. Auch Asfinag und ÖBB treiben den Ausbau der Ladeinfastruktur voran. So­wohl auf Rastplätzen als auch an Bahnhöfen sollen Ladesta­tionen entstehen.