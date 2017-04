Verirrtes Wandererpaar in Nepal erst nach 47 Tagen gefunden

Liang hat 30 Kilo abgenommen - © APA (AFP)

Eine Wanderung in den Bergen Nepals ist für ein Pärchen aus Taiwan zum siebenwöchigen Horrortrip geworden. Rettungskräfte fanden den vermissten 21-jährigen Liang Shen Yueh am Fuß eines Felsabhangs, seine 19-jährige Freundin war drei Tage zuvor gestorben. “Sie saßen 47 Tage lang fest, als wir sie erreichten”, sagte Madhav Basnyat vom Bergungsteam in Kathmandu.