Verhüllungsverbot: Schal schon legal? Website gibt nun Auskunft

Das Anti-Gesichtsverhüllungsverbot ist in Österreich bereits seit zwei Monaten in Kraft und sorgte für reichlich Diskussionen. Laut AGesVG ist das Tragen von Schals vor dem Gesicht "bei Kälte" gestattet. Doch was ist kalt genug? Eine Website bietet nun Orientierung, ob es schon kalt genug für das legale Tragen eines Schals ist.

Seit der Einführung des sogenannten Verhüllungsverbotes gab es reichlich Kritik und Häme an dem Gesetz, das in Österreich seit Anfang Oktober in Kraft ist. Für Verwirrung sorgte die neue Bestimmung vor allem bei verkleideten Maskottchen und zu Halloween. Denn das Verhüllen des Gesichtes ist laut dem Gesetz nur unter bestimmten Bedingungen möglich. So sieht das AGesVG das Tragen von Schals vor dem Gesicht “bei Kälte” vor. Doch was ist kalt? Dieser Frage geht der 32-jährige Wiener Jakob Schindler-Scholz auf der Seite schal-legal.at nach, wie “kurier.at” berichtet. Die Website soll – ohne rechtliche Gewähr – zeigen, wann das Tragen eines Schals rechtlich erlaubt ist.

screenshot, http://www.schal-legal.at/ ©screenshot, http://www.schal-legal.at/

ZAMG-Wetterstationen sollen Auskunft liefern

Auf der Website sind ZAMG-Wetterstationen aufgelistet. Daneben finden sich Kästchen, die entweder rot (in dieser Region ist es noch nicht kalt genug) oder grün (das Verhüllen ist erlaubt) sind. Demnach wäre es in Bregenz momentan noch nicht erlaubt, einen Schal vor dem Gesicht zu tragen.