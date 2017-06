Zuletzt sorgte Christo mit seinen Floating Piers für Furore - © APA (AFP)

Verhüllungskünstler Christo (81) will eine 150 Meter hohe Pyramide mit flachem Dach aus 400.000 Ölfässern bauen. Er habe dieses Projekt seit 1979 in Arbeit, es solle nun in Abu Dhabi realisiert werden, sagte er der “Basler Zeitung”. “Wann genau mit der Errichtung begonnen werden kann, ist allerdings noch offen”, sagte er.