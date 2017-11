Verhandlungen zum Handels-KV gehen in die dritte Runde

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 400.000 Handelsangestellten gehen am Mittwochnachmittag in die dritte Runde. Aus Verhandlungskreisen war zu hören, dass sich die Sozialpartner beim Rahmenrecht (Ausbildungspaket, etc.) schon nahegekommen sind, ab sofort soll über die Gehaltserhöhung gesprochen werden. Gibt es am Mittwoch keinen Abschluss wird am 28. November weiterverhandelt.

Ausgangspunkt für das Feilschen ist eine Jahresinflationsrate von 1,9 Prozent, herangezogen werden dafür traditionell die vergangenen zwölf Monate. Die Herbstlohnrunde eingeleitet haben die ca. 185.000 Beschäftigten der Metallindustrie, die traditionell etwas besser abschließen als die meisten anderen Branchen. Sie kommen auf eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 3,0 Prozent und einen Mindestlohn von 1.848,08 Euro brutto pro Monat.

Zum Vergleich: Beim Handel lag der Mindestlohn zuletzt bei 1.546 Euro. Ziel der Gewerkschaft GPA-djp ist es, in allen Branchen einen Mindestlohn von 1.700 Euro brutto durchzusetzen.