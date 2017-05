Verhandlungen über neues Wahlgesetz in Rom

Renzis Entwurf soll diskutiert werden - © APA (AFP)

Die italienischen Parteien führen in Rom intensive Gespräche über eine Wahlrechtsreform. Sollte es noch dieser Woche zu einer Einigung kommen, könnten vorgezogene Parlamentswahlen bereits im Oktober stattfinden, behaupten politische Experten in Rom. Aussicht auf Neuwahlen vor dem regulären Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2018 drückten am Montag die Aktienkurse an der Mailänder Börse.