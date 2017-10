Verhandlung um Verfahrenswiederaufnahme im Fall Kührer

Sterblichen Überreste Julia Kührers wurden in Erdkeller gefunden - © APA (Archiv)

Mit einiger Spannung ist am Mittwoch am Landesgericht Korneuburg die Verhandlung über eine Verfahrenswiederaufnahme im – jahrelang Aufsehen erregenden – Kriminalfall Julia Kührer erwartet worden. Obwohl das Verfahren per Gesetz nicht öffentlich und auch im Anschluss keine Entscheidung zu erwarten war, fanden sich zahlreiche Medienvertreter ein.