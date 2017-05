Verhaftung von deutscher Journalistin in der Türkei

Türkei geht gezielt gegen Journalisten vor - © APA (Symbolbild/dpa)

Das deutsche Außenministerium hat die Verhaftung einer deutschen Journalistin in der Türkei bestätigt. Die Frau sei am 30. April in Polizeigewahrsam und am Samstag in U-Haft genommen worden, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer. Über beides sei die deutsche Bundesregierung entgegen den Gepflogenheiten nicht von den türkischen Behörden informiert worden. “Das ist bedauerlich.”