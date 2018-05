Vergiss-mein-nicht Botschaft für Europa

Die Offene Jugendarbeit Lustenau hatte vergangene Woche einen europäischen Grund, Projekttage abzuhalten.

Lustenau. Möglichst viele Stimmen junger Menschen zum Thema „Youth in Europe – what’s next einzufangen, galt als Schwerpunkt der Projekttage in den Lustenauer Jugendeinrichtungen. Als Teil des bundesweiten Erasmus+ Projekts „Strukturierter Dialog Reloaded“ prüfte die OJA mit den Jugendlichen, wie dieses EU-Beteiligungsinstrument genutzt werden kann. An den zahlreichen Workshops und der Schlussveranstaltung am Habedereplatz nahmen rund 100 Jugendliche teil.