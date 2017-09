Vergabe des Goldenen Löwen bei Filmfestspielen in Venedig

Überhaupt thematisierten bei der heurigen Festivalausgabe viele Werke gesellschaftliche Missstände und die Krisen unserer Zeit, darunter der chinesische Starkünstler Ai Weiwei mit seiner Flüchtlingsdoku “Human Flow”. Ein Beitrag aus Österreich war heuer nicht im Wettbewerb vertreten.

Gute Aussichten auf den Silbernen Löwen als beste Schauspielerin hat etwa Frances McDormand als traumatisierte Mutter, die in Martin McDonaghs “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” um die Aufklärung des Mordes an ihrer Tochter kämpft. Über die Vergabe der Löwen entscheidet eine Jury unter Vorsitz der US-Schauspielerin Annette Bening.

(APA)