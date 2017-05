Verfilmung von Nöstlingers “Maikäfer flieg” kommt nach Frastanz

Die junge Christine freundet sich in "Maikäfer flieg" sogar mit einem russischen Soldaten an. - © Filmladen

Frastanz. (BK) Bald ist es wieder so weit: Am 19. Mai 2017 um 19.30 Uhr wird in der europäischen Filmreihe im Domino s’Hus am Kirchplatz der nächste äußerst sehenswerte Kultfilm gezeigt.