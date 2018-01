Verfahren um Hypo Niederösterreich eingestellt

Die Causa Hypo Niederösterreich ist nach rund einem Jahrzehnt dauernder Ermittlungen nun eingestellt. Bereits um Weihnachten, rund einen Monat vor Niederösterreichs Landtagswahl, habe die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) den letzten Strang ("Augustus") zu den Akten gelegt, berichtet der "Standard".

Die Causa wurde immer wieder von der Opposition in NÖ thematisiert, während die ÖVP NÖ und die Bank alle Vorwürfe zurückwiesen.

Zuvor wurde schon der Strang Fibeg (Veranlagung der Wohnbaudarlehen) und Lessika (die Bank verkaufte kaputte Lehman-Papiere nach Liechtenstein) eingestellt. Nur gegen Manager der Deutsche-Bank-Kapitalanlagegesellschaft DWS wird noch ermittelt, heißt es in der Zeitung. Sie sollen Fonds falsch bewertet haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ursprünglich hatte in der Causa die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelt, später hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) übernommen. Bereits 2010 hatte die StA St. Pölten in einem Vorhabensbericht die Einstellung des Verfahrens vorgeschlagen. Die Ermittler des Landeskriminalamts NÖ gaben die Causa dann an das Bundeskriminalamt ab.