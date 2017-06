Verein im Fokus – Feuerwehr Fraxern

Fraxern. (san) „f4“ – So ist bereits seit Monaten das Fraxner Feuerwehrhaus mit dem Alarmierungscode „Großereignis“ gekennzeichnet. Das bei Feuerwehren verwendete Kommando für einen Höchststufen-Alarm dient in diesem besonderen Fall als Motto für das Großereignis „140 Jahre Feuerwehr Fraxern und Bezirksfeuerwehrfest in Fraxern“, welches mit einem großen dreitägigen Fest mitten in Fraxern vom 7. bis 9. Juli gefeiert wird. Erstmals werden auch die Nassleistungsbewerbe der Bezirke Feldkirch und Dornbirn im Kriasidorf am 8. Juli, im Rahmen dieser Festtage veranstaltet. Ein riesen Spektakel kann auch dabei beobachtet werden, wenn die verschiedenen Feuerwehren um die „Goldene Pumpe“ kämpfen.

Eine der ältesten Feuerwehren im Land

Mit großem Engagement sind die Fraxner Floriani im Sondereinsatz, um neben dem üblichen Jahresprogramm nun dieses Fest zu organisieren.

Zum jährlichen Plan gehören ca. 20 Proben und eine Zusatzprobe mit den Nachbarwehren Klaus, Weiler, Röthis, Sulz und Viktorsberg, diverse Aus- und Fortbildungen intern und am Landesfeuerwehrausbildungszentrum, Ausrückungen zu kirchlichen und weltlichen Anlässen, Organisation der Kilbi, Sonnwendfeuer, Feuerlöscher-Überprüfung, Teilnahme an Wettkämpfen, wie Leistungsbewerbe, Nassbewerbe, Bezirksfeuerwehrskirennen und Ortsvereineturnier.

Mit der aufwändigen und umfassenden Ausstellung vor drei Jahren „Ein Dorf in Flammen“ hat die Ortsfeuerwehr Fraxern an die Geschichte des brandgeplagten Kriasi-Dorfes erinnert und die geschichtliche Entwicklung der 1877 gegründeten Feuerwehr Fraxern aufgezeigt. Zum anstehenden 140-Jahr-Jubiläum beim Bezirksfeuerwehrfest können die Fraxner auf 140 ereignisreiche Feuerwehrjahre blicken. Viel ist während dieser langen Zeit geschehen: Brandkatastrophen, Gründungsfeste, Katastropheneinsätze und unzählige weitere Ereignisse prägen die Geschichte der Fraxner, einer der ältesten Feuerwehren im Land.

Seit zwei Jahren ist Bernd Nachbaur Kommandant der Fraxner Wehr. Er ist den Gründungsmitgliedern dankbar, die vor 140 Jahren die Notwendigkeit organisierter Hilfe erkannt und diese in die Tat umgesetzt haben. Nachwuchsprobleme hat die Ortsfeuerwehr glücklicherweise keine und mit 37 aktiven und zwei Ehrenmitgliedern ist der Mannschaftsstand so groß, wie nie zuvor.

Einweihung Löschfahrzeug beim Jubiläums- und Bezirksfeuerwehrfest

Bei der Anschaffung neuester Technik hat sich sehr viel getan. Neben einer Wärmebildkamera wurden ein Überdruckbelüfter, ein Greif-Zug, sechs Atemschutzgeräte, Hohlstrahlrohre sowie ein neues Allrad-Löschfahrzeug angeschafft, das beim bevorstehenden Fest feierlich eingeweiht wird.

Kdt. Bernd Nachbaur ist die gute Kameradschaft innerhalb seiner Mannschaft sehr wichtig. „Ich hoffe auf ein gesundes Nachhause-Kommen nach jedem Einsatz und jeder Übung“, und er dankt Gemeinde, Land Vorarlberg sowie der Bevölkerung für die Unterstützung jedes Jahr.

Umfrage – Warum bist du bei der Feuerwehr Fraxern?

Bernd Nachbaur (40), Kommandant, seit 24 Jahren bei der OF Fraxern:

Schon als Kind wollte ich zur Feuerwehr. Mein Vater war Kommandant-Stellvertreter, als ich mit 16 Jahren dazu kam. Menschen in Not zu helfen, der Umgang mit moderner Gerätschaft und nicht zuletzt die tolle Kameradschaft sind ein paar Gründe, warum ich dabei bin.

Werner Kathan (59), Zugskommandant, seit 40 Jahren bei der OF Fraxern:

1977, bei den Festlichkeiten zum 100-jährigen Feuerwehr-Jubiläum, wurde ich bei einer nächtlichen Aktion als Mitglied angeworben. Die Kameradschaft gefällt mit ebenso, wie die Möglichkeit, in Notgeratenen helfen zu können.

Thomas Summer (19), Atemschutzträger, seit 3 Jahren bei der OF Fraxern:

Da mein Bruder schon bei der Feuerwehr war, kannte ich die tolle Kameradschaft und freute mich, mit 16 auch beizutreten. Die wöchentliche Probe ist auch konditionell eine Herausforderung, speziell wenn ich als Atemschutzträger eingesetzt werde. Ich bin froh, wenn es keinen Einsatz gibt, trotzdem freue ich mich, jemandem in Not helfen zu können.

Funktionäre der Feuerwehr Fraxern

Kommandant: Bernd Nachbaur

Kommandant-Stellvertreter: Christoph Dobler

Zugskommandanten: Christoph Dobler, Christian Devigili, Werner Kathan, Werner Nachbaur

Gruppenkommandanten: Stefan Kofler, Wolfgang Nachbaur, Harald Ziller, Joachim Ender, Stefan Kröss

Kassier: Werner Nachbaur

Schriftführer: Wolfgang Nachbaur

Zeugwart: Harald Ziller

Fahrzeugwarte: Herbert Summer, Anton Nachbaur, Robert Kathan

Atemschutzgerätewarte: Joachim Ender, Mathias Kofler