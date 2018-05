Verdiente Jubilare und ein Goldjunge

Einen wahren Ehrungsreigen gab es beim diesjährigen Frühjahrskonzert.

So konnte Obmann Klaus Strommer zum einen voller Stolz das „Goldene Leistungsabzeichen“ an Schlagzeuger Alexander Morscher überreichen. Dieser legte die anspruchsvolle Prüfung mit sehr gutem Erfolg ab. Zum anderen wurde Christian Mündle für seine 25jährige Treue beschenkt. 40 Jahre Harmoniemusik Klösterle – diese lange Zeit verbringen Manfred Wechner, Thomas Willinigg und Thomas Maier schon bei ihrer Musik – dafür erhielten sie die Ehrungsurkunde und Geschenke. Auch Bürgermeister Florian Morscher sprach seitens der Gemeinde Klösterle am Arlberg seinen Dank mit Geschenken an alle Geehrten und auch an die gesamte Harmoniemusik aus: „ein Dorfleben und -geschehen ist ohne Musikverein nicht möglich und unvorstellbar, somit danke ich jedem einzelnen für seine ehrenamtliche Bereitschaft.“