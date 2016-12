Bereits am Mittwoch hatten Arbeitsniederlegungen in den nordrhein-westfälischen Logistikzentren Rheinberg und Werne sowie im bayerischen Graben begonnen, seit Montag wird schon in Koblenz gestreikt.

Die Gewerkschaft will Amazon zum Abschluss eines Tarifvertrags bewegen. Die Beschäftigten wollten “verbindlich garantierte, existenzsichernde und gute Arbeitsbedingungen”, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.

(APA/ag.)