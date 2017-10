Verdächtiger nach Wohnhausbrand im Elsass festgenommen

Bei dem Brand in dem Sozialwohnungsbau waren in der Nacht auf Montag vier Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer, wie das französische Innenministerium mitteilte. Das Feuer war im Keller des Gebäudes ausgebrochen und hatte sich über das Treppenhaus ausgebreitet.

Vor allem die Rauchentwicklung war für die dramatische Opfer-Bilanz verantwortlich, wie die Regionalzeitung “L’Alsace” berichtete. Anrainer hätten außerdem die langsame Reaktion der Rettungskräfte kritisiert. Besonders getroffen habe es die türkische Gemeinde – unter den Toten seien drei “ihrer Kinder”. Der türkische Konsul sei aus dem nahegelegenen Straßburg angereist, um seine Solidarität mit den Opfern zu zeigen. In die Kritik an den Rettungskräften und am Zustand des Gebäudes habe er aber nicht einstimmen wollen.

“Ich bin besonders bewegt und denke jetzt an die Opfer und ihre Angehörigen. Ganz Mulhouse ist erschüttert”, teilte Bürgermeister Jean Rottner auf Twitter mit. Alle Familien, die in dem Gebäude wohnten, sind nach Angaben der Stadtverwaltung mittlerweile anderweitig untergebracht worden.

(APA/dpa)