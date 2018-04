Verdächtiger nach Überfällen auf Wettbüros gefasst

Nach Überfällen auf zwei Wettbüros in Eisenstadt hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst, bestätigte die Staatsanwaltschaft (StA) Eisenstadt am Montag auf APA-Anfrage Medienberichte. Nach den beiden Coups im Burgenland soll der Mann außerdem ein Wettlokal im steirischen Fürstenfeld ausgeraubt haben.

Dem Verdächtigen wird auch der Raub in einem Wettbüro im steirischen Fürstenfeld zur Last gelegt. Dort soll er am 31. März kurz nach Mitternacht von einem Angestellten “Money, Money, only big money!” verlangt haben, berichtete die “Kronen Zeitung”. Erneut trat er mit rund 1.100 Euro Beute die Flucht an. Zum Verhängnis wurde dem Räuber offenbar, dass ein Privatdetektiv, der kurz nach dem Überfall in der Steiermark am Tatort vorbeifuhr, sich das Kennzeichen eines Firmenwagens aufschrieb, weil ihm dieser verdächtig vorkam.