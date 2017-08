Verdächtiger nach tödlichem Fenstersturz in Wien in U-Haft

Eine polizeiliche Kommission hatte kurz nach dem Vorfall festgestellt, dass die Umstände in der Wohnung in der Maurer Lange Gasse nicht unbedingt mit einem Unfall in Einklang zu bringen sind. Der Verdächtige, der während des Fenstersturzes seiner Freundin in der Wohnung war, war zunächst so stark alkoholisiert, dass eine ausführliche Befragung nicht möglich war. Danach hatte er die Aussage verweigert und war in die Justizanstalt Josefstadt überstellt worden.

Vor der Haftrichterin verantwortete er sich nun nicht schuldig. Er habe mit dem Tod der 28-Jährigen nichts zu tun, diese sei aus eigenem Antrieb gesprungen. Damit konnte er das Gericht offenbar nicht überzeugen, die U-Haft wurde wegen Fluchtgefahr und Tatbegehungsgefahr für vorerst für 14 Tage verhängt.

(APA)