Verdächtige russische Langläufer bleiben suspendiert

Sechs russische Ski-Langläufer um Olympiasieger Alexander Legkow bleiben wegen möglicher Dopingverstöße bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi vorläufig gesperrt. Das entschied das Doping-Panel des Weltverbands FIS am Freitag einen Tag vor dem Start der Tour de Ski. Damit darf das Sextett nicht an dem Etappenrennen, das am Silvestertag in Val Mustair beginnt, teilnehmen.