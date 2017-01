Verdächtige nach Innsbrucker Banküberfall festgenommen

Überwachungskamera filmte Täter - © APA (LPD Tirol)

Nach dem Überfall auf die Filiale einer Bank im Innsbrucker Stadtteil Hötting am Mittwoch sind am Freitag zwei Verdächtige in Arlay im französischen Departement Jura festgenommen worden. Die beiden italienischen Staatsbürger im Alter von 48 und 42 Jahren waren einem Beamten des Einsatzkommandos Cobra bereits einen Tag vor dem Bankraub in einem Restaurant in Innsbruck aufgefallen.