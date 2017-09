Verdacht des versuchten Mordes und Suizids in Klagenfurt

Die junge Frau konnte sich trotz Stichwunden in Rücken, Brust und Bauch zurück in die Schule schleppen, wo ihr geholfen wurde. Die Polizei gab eine Sofortfahndung nach dem Verdächtigen aus, Beamte des Einsatzkommando Cobra sowie der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität suchten ihn. In seiner Wohnung war er nicht, erst beim Absuchen der näheren Umgebung wurden die Polizisten fündig. Seine Leiche lag auf einer Wiese hinter dem Haus, offenbar hatte er sich von seinem Balkon im achten Stock gestürzt.

“Die Tatwaffe ist noch nicht gefunden. Es handelt sich um einen spitzen Gegenstand, höchstwahrscheinlich um ein Messer”, sagte Polizeisprecher Michael Masaniger zur APA. Das 18-jährige Opfer wurde noch in der Nacht am Klinikum Klagenfurt operiert. “Sie wird unfallchirurgisch betreut. Ihr Zustand ist stabil”, sagte eine Krankenhaussprecherin.

Wann das Opfer befragt werden kann, war zunächst unklar. Am Dienstag haben die Umfeldermittlungen der Polizei begonnen. Die junge Frau und der 23-Jährige stammen beide aus Klagenfurt. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen.

(APA)