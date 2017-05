Verdacht auf rechtsextremes Netzwerk in deutscher Armee

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen habe eine für Mittwoch angesetzte Reise in die USA mit Stationen in New York und Washington abgesagt, berichtete RND am Dienstag unter Berufung auf hochrangige Verteidigungspolitiker. Sie will die weitere Aufklärung im Fall des verhafteten Oberleutnants koordinieren

Der Offizier und ein 24-jähriger mutmaßlicher Komplize sitzen in Untersuchungshaft. Der in Frankreich stationierte Oberleutnant war aufgeflogen, als er eine am Flughafen Wien in einem Putzschacht einer Toilette versteckte scharfe Pistole wieder holen wollte.

(APA/dpa)