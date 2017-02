Puchner wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert - © APA

Die Slowenin Ilka Stuhec hat am Mittwoch im ersten Training der alpinen Ski-Damen bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz für Spezial- und Kombiabfahrt die Bestzeit aufgestellt. Die Gewinnerin von drei der sechs Weltcupabfahrten in diesem Winter verwies die Schweizerinnen Fabienne Suter (0,43), Lara Gut (0,81) und Jasmine Flury (1,06) auf die weiteren Ränge.