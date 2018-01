Verbund 2017 mit mehr EBITDA und höherer Dividende

Der Verbund-Stromkonzern rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem höheren operativen Ergebnis als bisher. Auch das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis soll besser ausfallen als bisher prognostiziert, ebenso ist eine Dividendenerhöhung geplant. Das berichtete Konzernergebnis dürfte jedoch geringer ausfallen als zuletzt angenommen.

Für die höhere EBITDA-Prognose sind im wesentlichen eine überdurchschnittliche Wasserführung im vierten Quartal, ein besseres Netz-Ergebnis, die Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramme sowie ein höherer Beitrag der Flexibilitätsprodukte verantwortlich, heißt es. Zusätzlich habe im EBITDA der Einmaleffekt aus dem Verkauf von Anteilen am E-Mobilitäts-Provider Smatrics positiv gewirkt.

Die Anpassung der Prognose des berichteten Konzernergebnisses ist laut Verbund – neben den genannten positiven Faktoren – auch auf negative Einmaleffekte aus Werthaltigkeitsprüfungen zurückzuführen. Diese ergeben sich aus geänderten energiewirtschaftlichen Parametern und einer Erhöhung des WACC (Weighted Average Cost of Capital; gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten) aufgrund des geänderten Zinsniveaus. “Dadurch ergab sich insgesamt eine Wertminderung im Kraftwerksbereich”, so der Verbund in einer Aussendung.